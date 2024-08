I duchi del Sussex proseguono la loro visita nel Paese Sudamericano

Harry e Meghan al loro terzo giorno in Colombia, hanno fatto tappa a Cartagena e hanno suonato dei tamburi. I duchi del Sussex, accompagnati dalla Vicepresidente Francia Márquez e a suo marito, Yerney Pinillo, hanno preso parto a un’attività organizzata dalla Cabildo Drum School. La scuola insegna ritmi folcloristici afro-colombiani ai bambini e ai giovani della città per preservare la cultura di Cartagena. Durante l’esibizione il principe e la moglie sono stati invitati a sedersi sui tamburi e a unirsi ai padroni di casa. Harry e Meghan sono stati invitati nel Paese dalla vicepresidente Marquez che è anche un’attivista per i diritti umani.

