La Russia: "Attacco di droni ucraini lungo la strada per la centrale nucleare di Zaporizhzhia"

Secondo l’Institute for the Study of War americano, le truppe ucraine stanno avanzando nel Kursk, dove Kiev ha distrutto un ponte chiave per le forze russe. Intanto Putin ha riunito il Consiglio di sicurezza russo per discutere “nuove soluzioni tecniche” da applicare nel conflitto IN AGGIORNAMENTO

Mosca, drone ucraino colpisce strada all’esterno dell’impianto di Zaporizhzhia

La direzione russa della centrale nucleare di Zaporizhzhia ha dichiarato che un drone ucraino ha sganciato una carica esplosiva su una strada all’esterno dell’impianto, mettendo in pericolo il personale che la utilizza. Ne hanno dato notizia le agenzie russe. “Oggi alle 7 del mattino un drone ucraino ha lanciato una carica sulla strada che costeggia le unità elettriche all’esterno del perimetro” della centrale, “questa strada è costantemente utilizzata dal personale”, ha dichiarato l’unità che gestisce la centrale, sottolineando che non ci sono vittime ma che è stata creata una minaccia diretta alla sicurezza del personale e dell’impianto stesso. I rappresentanti dell’impianto hanno aggiunto che “gli ispettori dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica presenti nella struttura sono stati informati dell’incidente e hanno visitato il luogo della caduta della granata”.

Kiev, russi attaccano Sumy

Le autorità ucraine hanno riferito che nella notte e questa mattina l’esercito russo ha attaccato la regione ucraina di Sumy che si trova nell’area di confine con il Kursk e Belgorod. Nell’attacco sono rimasti feriti due civili e dieci auto hanno preso fuoco. “Di notte e al mattino, i russi hanno effettuato 18 attacchi nelle aree di confine e negli insediamenti della regione di Sumy. Sono state registrate 41 esplosioni. Le comunità di Sumy, Khotyn, Yunakivka, Bilopillia, Krasnopillia, Hlukhiv ed Esman sono state bombardate”, ha riferito su Telegram l’amministrazione militare regionale. Tre civili sono stati poi uccisi in attacchi delle truppe di Mosca, due nella regione di Donetsk e uno a Kharkiv. Nell’oblast di Kherson, i russi hanno bombardato 22 insediamenti, ferendo sei persone, tra cui un minore, hanno riferito le autorità ucraine, citate da Ukrinform.

Mosca, ponte nel Kursk distrutto con missili statunitensi

Mosca ha affermato che sono stati usati missili statunitensi per distruggere il ponte nel Kursk, colpito ieri. “Per la prima volta la regione di Kursk è stata colpita da lanciarazzi di fabbricazione occidentale, probabilmente Himars americani. Come risultato dell’attacco, il ponte sul fiume Seym, nel distretto di Glushkovo, è stato completamente distrutto e i volontari che assistevano la popolazione civile evacuata sono stati uccisi”, ha affermato su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

Abbattuti 14 droni russi lanciati nella notte

Le unità di difesa aerea ucraine hanno abbattuto nella notte tutti i 14 droni Shahed lanciati dalla Russia. Lo fa sapere l’Aeronautica militare Ucraina, secondo quanto riferisce ‘Ukrainska Pravda’. Oltre ai droni Shahed, i russi hanno scaraventato anche un missile da crociera Iskander-K sulla città di Sumy dalla regione di Voronezh, in Russia, che non è stato intercettato. L’esercito di Kiev ha osservato che i droni sono partiti dalle aree di Primorsko-Akhtarsk, Yeysk e Kursk in Russia. Tutti i 14 Shahed sono stati distrutti nelle regioni di Mykolaiv, Cherkasy, Poltava, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia e Kiev.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata