Russia manda rinforzi nella regione di Belgorod. Zelensky: "Preso controllo città russa Sudzha"

Scambio di annunci quello che avviene tra Russia e Ucraina sul blitz militare compiuto a Kursk: entrambi dicono di avere avuto vittorie. L’armata della Federazione russa afferma di aver riconquistato il villaggio di Kroupets che era stato occupato dalle truppe ucraine, mentre “gli assalti in questa regione frontaliera continuano a essere respinti”. Kiev sostiene invece di aver preso “82 località e 1.150 chilometri quadrati del territorio russo” e di aver “insediato un ufficio amministrativo con un comandante militare”. IN AGGIORNAMENTO

Mosca: “Aiuto Nato a Kiev per preparare attacco nel Kursk”

L’attacco delle forze armate ucraine alla regione russa di Kursk sarebbe stato pianificato con la partecipazione della Nato e dei servizi segreti occidentali dopo aver previsto l’imminente crollo del “regime di Kiev”. Lo ha affermato l’assistente presidenziale russo, Nikolai Patrushev. Lo riporta la Tass. “L’operazione nella regione di Kursk è stata pianificata anche con la partecipazione della Nato e dei servizi segreti occidentali – ha affermato durante un’intervista – l’azione criminale è stata causata da una premonizione sull’imminente e inevitabile collasso del regime neonazista di Kiev”.

Zelensky: “Preso controllo città russa Sudzha in regione Kursk”

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha annunciato che le truppe di Kiev hanno preso il pieno controllo della città russa di Sudzha, nella regione di Kursk, durante la loro incursione in territorio russo. Zelensky ha aggiunto che a Sudzha si sta insediando un ufficio del comandante militare ucraino ma non ha approfondito dettagli in merito e non ha precisato quali saranno le funzioni dell’ufficio. Non è stato possibile verificare in modo indipendente le affermazioni di Zelensky. La città, la più grande che l’Ucraina abbia finora conquistato secondo gli annunci, prima della guerra aveva una popolazione di circa 5mila persone. Il gas naturale proviene dai giacimenti della Siberia occidentale attraverso tubi che passano per Sudzha e attraversano il confine ucraino per entrare nel sistema dell’Ucraina.

Mosca manda rinforzi in regione russa Belgorod

Mosca manderà rinforzi nella regione russa di Belgorod, che si trova al confine con l’Ucraina. Lo ha annunciato il ministro della Difesa russo, Andrei Belousov, come riporta l’agenzia di stampa russa Tass. Il ministro ha spiegato che lo Stato maggiore ha preparato un piano d’azione per la regione di Belgorod, anche per migliorare l’efficienza del sistema di comando e controllo delle truppe insieme ad altre agenzie di sicurezza.

Russia: “Ripreso controllo di un villaggio in regione Kursk”

L’esercito russo ha ripreso il controllo del villaggio di Krupets nella regione russa di Kursk. Lo riferisce il ministero della Difesa di Mosca, citato dall’agenzia di stampa russa Tass. “La distruzione del nemico è stata completata e il controllo sull’insediamento di Krupets è stato ripristinato”, ha comunicato il ministero.

