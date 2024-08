Il presidente americano: "Nessuno deve intraprendere azioni per indebolire questo processo"

L’accordo di cessate il fuoco e di rilascio degli ostaggi a Gaza è “in vista” e “nessuno nella regione dovrebbe intraprendere azioni per indebolire questo processo”. Lo afferma il presidente Joe Biden, che in una dichiarazione riferisce che “oggi ho ricevuto un aggiornamento dal mio team di negoziatori sul campo a Doha e ho ordinato loro di presentare la proposta di collegamento completa presentata oggi, che offre la base per giungere a un accordo finale su un cessate il fuoco e un accordo di rilascio degli ostaggi”.

