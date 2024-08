Accoglienza calorosissima per il capo della Casa Bianca dopo il ritiro: "Sarà una presidente eccezionale"

Joe Biden e Kamala Harris sul palco assieme a un comizio elettorale per la prima volta da quando il presidente Usa ha abbandonato la corsa alla presidenza per far posto alla sua vice. Il capo della Casa Bianca ha ricevuto al Prince George’s County Community College nel Maryland un calorosissimo benvenuto. “Potrei parlare tutto il pomeriggio della persona con cui sono su questo palco”, ha detto la Harris tra gli applausi della folla e i cori ‘Joe! Joe!’. L’ormai ex candidato democratico si è invece detto certo che Kamala sarà “una presidente eccezionale“.

