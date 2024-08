Il pesce remo trovato da alcuni bagnanti: lo hanno portato a riva a bordo di una tavola da paddle

Un raro pesce che vive in profondità nell’oceano è stato ritrovato morto in superficie al largo della costa di San Diego, in California. Si tratta di un pesce remo argenteo, lungo 3,6 metri, simile a un serpente: galleggiava senza vita nei pressi di La Jolla Cove, a nord del centro della città californiana. Lo hanno trovato alcuni appassionati di snorkeling e kayak: il gruppo ha portato a riva il pesce con una tavola da paddle, ha fatto sapere lo Scripps Institution of Oceanography. Secondo Ben Frable, esperto di pesci dell’istituto, è solo la ventesima volta che un pesce remo viene ritrovato in California dal 1901. Antiche leggende, sempre secondo lo Scripps Institution, ritengono questi animali predittori di disastri naturali o terremoti. I pesci remo possono superare i 6 metri di lunghezza e normalmente vivono in una zona profonda dell’oceano dove la luce non può arrivare, secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration. Il pesce, trasferito sul pianale di un camioncino, verrà esaminato dagli scienziati del NOAA Southwest Fisheries Science Center e dello Scripps.

