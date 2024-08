Il politico Gop a Grand Rapids in Michigan

Il candidato repubblicano alla vicepresidenza JD Vance e sua moglie Usha Vance si sono fermati mercoledì al Downtown Market di Grand Rapids, in Michigan, per comprare del cibo. In precedenza, il senatore dell’Ohio ha tenuto un comizio a sud di Grand Rapids, a Byron Center, dove ha detto agli elettori della Rust Belt del Michigan che la vicepresidente Kamala Harris è responsabile delle decisioni politiche che, a suo dire, hanno “decimato l’industria automobilistica americana”.

