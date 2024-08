Il Pontefice: "A Gaza gravissima situazione umanitaria"

“Continuo a seguire con preoccupazione la gravissima situazione umanitaria a Gaza e chiedo ancora una volta che si cessi il fuoco su tutti i fronti, che si liberino gli ostaggi e si aiuti la popolazione stremata”. Così Papa Francesco al termine dell’Angelus in occasione della solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, affacciato alla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano. “Incoraggio tutti a compiere ogni sforzo perché il conflitto non si allarghi e a percorrere le vie di negoziato affinché questa tragedia finisca presto” ha aggiunto parlando della guerra in Medioriente e della situazione a Gaza. “Non dimentichiamo, la guerra è una sconfitta”, ribadisce.

