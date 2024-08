Attacco di Israele su Gaza e Khan Younis: 3 morti

Grande attesa per il nuovo round di negoziati oggi a Doha, in Qatar, e che, secondo fonti informate, dovrebbe durare 2 giorni. Dall’esito delle contrattazioni, che si concentreranno sul rilascio degli ostaggi e sul cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, dipende non solo la sorte dei civili palestinesi e dei prigionieri israeliani, ma anche la possibilità che l’Iran rinunci al suo attacco di rappresaglia contro Tel Aviv per l’assassinio del capo di Hamas Ismail Haniyeh. I miliziani palestinesi non saranno al tavolo dei colloqui. Lo Stato ebraico avrebbe stilato una lista di nomi di 33 ostaggi viventi che, a suo dire, devono essere rilasciati nella prima fase dell’accordo. IN AGGIORNAMENTO

2 morti in raid aereo Israele a Nablus in Cisgiordania

Due giovani sono stati uccisi e altri 4, tra cui un bambino e una donna, sono stati feriti, tra cui un bambino e una donna, quando un drone israeliano ha bombardato un raduno di civili nel campo di Balata, a est di Nablus, questa mattina all’alba. Lo riporta l’agenzia di stampa palestinese Wafa.

Stasera riunione gabinetto sicurezza Israele

Il gabinetto di sicurezza iraeliano si riunirà stasera a Tel Aviv alle 21 (le 20 in Italia), nella sala di comando sotterranea del quartier generale militare di Kirya. Lo riferisce Ynet. Il gabinetto si incontrerà nella ‘fossa’, nome con cui è nota la sala di comando sotterranea, una settimana dopo il suo ultimo incontro. L’incontro della scorsa settimana è stato il primo a tenersi dopo quella della notte tra il 13 e il 14 aprile, quando l’Iran ha lanciato circa 300 missili e droni contro Israele, quasi tutti intercettati.

Attacco israeliano contro il quartiere di Sabra, nella parte settentrionale di Gaza, e su una casa nell’area di Maen, nella città meridionale di Khan Younis: ha ucciso almeno tre persone e lasciato un numero ancora imprecisato di feriti. Lo riferisce Al Jazeera.

