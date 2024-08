Lo riporta un'emittente iraniana spiegando che gli 007 israeliani avrebbero svolto un ruolo chiave nell'uccisione di Haniyeh e in quella del comandante di Hezbollah Shukr

Rimane alta la tensione in Medioriente con l’ombra di un possibile attacco dell’Iran contro Israele dopo l’uccisione del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, avvenuta a Teheran lo scorso 31 luglio. I media iraniani hanno fatto sapere che un’eventuale offensiva potrebbe colpire sedi affiliate al Mossad. Nel frattempo le forze di difesa dello Stato ebraico hanno comunicato che nella notte sono stati lanciati circa 25 missili dal Libano verso la regione dell’Alta Galilea. IN AGGIORNAMENTO

06:12 Media: attacco Iran potrebbe colpire sedi Mossad

In un eventuale attacco dell’Iran contro Israele in risposta all’assassinio del capo politico di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran potrebbero essere presi di mira sedi affiliate al Mossad. Lo riporta l’emittente iraniana Press Tv, spiegando che gli 007 israeliani avrebbero svolto un ruolo chiave sia nell’uccisione di Haniyeh che in quella, a Beirut, del comandante di Hezbollah Fuad Shukr. L’analisi di Press Tv si basa sul precedente attacco di aprile, nel quale l’Iran prese di mira le basi aeree di Ramon e Nevatim da cui sarebbero partiti i raid contro il consolato iraniano a Damasco.

01:56 Idf: “25 missili dal Libano verso nord Israele, nessun ferito”

Sono stati circa 25 i missili lanciati dal Libano verso la regione dell’Alta Galilea, nel nord di Israele, secondo quanto riporta Times of Israel, riportando il resoconto dell’esercito israeliano.Le sirene avevano suonato nella zona del Monte Meron, comprese le città di Hurfeish, Elkosh, Fassuta e Beit Jann.L’Idf afferma che i razzi hanno colpito aree aperte e non sono stati segnalati feriti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata