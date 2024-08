L'incidente è stato causato da un veicolo coinvolto in un inseguimento con la polizia

Un autobus si è schiantato contro una casa nel quartiere di Homewood South, a Pittsburgh, in Pennsylvania. L’incidente è stato causato da un veicolo coinvolto in un inseguimento con la polizia, anche se non è ancora chiara la dinamica dei fatti. Le riprese aeree mostrano polizia, vigili del fuoco e medici sul luogo dell’impatto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata