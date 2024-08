La cerimonia a Karachi

Studenti e funzionari in Pakistan hanno celebrato il 77° anniversario dell’Indipendenza del Paese. Il governatore del Sindh Murad Ali Shah ha assistito all’alzabandiera nella capitale della provincia Karachi, ha visitato il mausoleo di Muhammad Ali Jinnah, il fondatore della nazione, e ha pregato per i musulmani della Palestina e del Kashmir. Gli studenti hanno intonato canzoni patriottiche e sventolato bandiere pakistane.

“Oggi ricordiamo il popolo di Gaza martirizzato, la barbarie perpetrata in quel luogo e chiediamo che la comunità internazionale, in particolare il mondo musulmano, assuma una posizione dura”, ha detto il Primo Ministro. “Allo stesso modo, le Nazioni Unite dovrebbero applicare le loro risoluzioni sul Kashmir per porre fine alla barbarie indiana”, ha aggiunto. Martedì, sospetti militanti hanno lanciato bombe a mano contro una casa e un negozio che vendeva bandiere pakistane nella provincia sud-occidentale del Baluchistan, uccidendo tre persone e ferendone altre sei.

Il gruppo separatista dell’Esercito di Liberazione Baluch ha rivendicato gli attacchi nel capoluogo della provincia di Quetta, giorni dopo aver chiesto ai negozianti di non vendere le bandiere. Ha anche avvertito la popolazione di non celebrare la festività di mercoledì, che ricorda il 14 agosto 1947, data dell’Indipendenza del Pakistan dal dominio coloniale britannico.

