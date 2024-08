I parenti hanno indossato bende sugli occhi e nastro adesivo sulla bocca

I parenti degli ostaggi israeliani detenuti a Gaza hanno tenuto una manifestazione alla Knesset, indossando bende sugli occhi e nastro adesivo sulla bocca, chiedendo il rilascio dei loro cari. Il Forum delle famiglie degli ostaggi, che ha organizzato la protesta, ha esortato i legislatori a “fare tutto ciò che è in loro potere” per assicurarsi che i prigionieri rimanenti siano rilasciati rapidamente e che i resti delle persone uccise siano restituiti. Israele afferma che i militanti hanno ancora in mano circa 110 ostaggi e i resti di oltre 30 altri.

