Continua l'offensiva dell'esercito di Kiev nella regione russa di Kursk

L’incursione dell’Ucraina nella regione russa di Kursk è un mezzo per ridurre i bombardamenti sulle zone di confine. Questo il pensiero del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che, in un video, ha spiegato che la regione nord-orientale di Sumy, che confina con la Russia, è stata bombardata quasi 2.000 volte. “È giusto distruggere i terroristi russi ovunque si trovino, dai punti da dove lanciano i loro attacchi”, ha aggiunto. L’avanzata ucraina in Russia ha colto Mosca alla sprovvista e si teme un’escalation del conflitto.

