Il pilota è morto sul colpo, si indaga sulle cause dell'incidente

Un uomo è morto dopo che un volo non autorizzato in elicottero nel Queensland, in Australia, si è schiantato sul tetto di un hotel nelle prime ore di oggi, 12 agosto, in un affollato quartiere turistico di Cairns. Il velivolo ha preso fuoco nell’impatto e almeno 400 persone sono state evacuate dall’edificio. Le autorità della città hanno dichiarato di non avere conferme sull’identità del pilota deceduto nell’incidente, non si sa se fosse in possesso di una licenza o se lavorasse per la società proprietaria del mezzo, la Nautilus Aviation. L’hotel rimarrà chiuso in attesa di verificarne l’agibilità.

