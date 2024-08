Lo scrive il Wall Street Journal

Gli Stati Uniti starebbero tenendo colloqui segreti per spingere il presidente venezuelano Nicolas Maduro a rinunciare al potere in cambio dell’amnistia in quanto starebbero emergendo “prove schiaccianti” della sua sconfitta alle ultime elezioni presidenziali. Lo scrive il Wall Street Journal citando persone che hanno familiarità con la questione.

