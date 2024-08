L'ex first lady ha dichiarato di aver subito "molestie telefoniche e terrorismo psicologico"

L’ex first lady argentina Fabiola Yanez ha parlato per la prima volta della presunta violenza alla quale è stata sottoposta dall’ex presidente Alberto Fernandez. La donna, 43 anni, ha parlato con il portale argentino ‘Infobae’ in un’intervista dove ha spiegato che Fernandez è stato “per diverse volte” infedele e ha denunciato di essere stata maltrattata per cinque anni. Quanto alle foto che la ritraevano con il volto e un braccio tumefatto che sono trapelate alla stampa questa settimana dal fascicolo giudiziario “non ho mai voluto che venissero fuori – ha spiegato – credo che nessuna donna voglia vedersi così sui media di tutto il mondo”. Yanez ha aggiunto di aver subito “molestie telefoniche e terrorismo psicologico” da Fernandez. A seguito della denuncia presentata il 6 agosto dalla donna il giudice federale Julian Ercolini ha vietato a Fernandez di lasciare l’Argentina e gli ha ordinato di non avvicinarsi o contattare Yanez con qualsiasi mezzo. L’ex presidente ha negato le accuse contro di lui spiegando che avrebbe presentato prove della loro falsità alla giustizia. La donna attualmente vive a Madrid con il figlio Francisco di due anni.

