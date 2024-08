L'uomo era già stato condannato per il medesimo reato

Un medico di base 59enne è stato arrestato ieri dalla polizia giudiziaria della Procura di Milano con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di un paziente di 22 anni. L’episodio risale al 19 luglio scorso, all’interno del Centro Medico Asl a Corsico, comune dell’hinterland di Milano. Il provvedimento cautelare emesso dal gip nasce dalla denuncia del 22enne italiano. In base a quanto denunciato dal giovane, la violenza da parte del medico è avvenuta nel corso del suo primo accesso presso l’ambulatorio Asl di Corsico per chiedere il rilascio del certificato di sana e robusta costituzione.

Nel corso delle indagini è emerso che lo stesso medico era già stato condannato per il medesimo reato posto in essere con il medesimo modus operandi e che anche in quella circostanza la vittima era di sesso maschile. L’arrestato è stato poi accompagnato presso la casa Circondariale di Milano San Vittore a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Non potendosi escludere la presenza di altre possibili vittime, in considerazione dell’elevata utenza della struttura medica, che accoglie donne e uomini di giovane età, “è auspicabile che eventuali altre persone che avessero subito abusi analoghi si rendano disponibili a denunciarli, con le più assolute garanzie di riservatezza garantite dalla legge, rivolgendosi al nr. 0254332520”, è l’appello della Polizia.

