Mosca introduce regime antiterrorismo in tre regioni confinanti con Kiev

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che l’esercito ha “sventato” i tentativi dei gruppi mobili dell’esercito ucraino di sfondare in profondità nella regione di Kursk, colpendo con un missile termobarico i mercenari stranieri alla periferia meridionale della città di Sudza. Ne dà notizia Interfax. Secondo il ministero, nell’attacco effettuato dall’esercito russo sono morti “15 mercenari stranieri”.

Rosatom, da truppe Kiev minaccia diretta a centrale nucleare Kursk

Il ceo di Rosatom, la società nucleare statale russa, Alexey Likhachev, in una conversazione avuta con il direttore generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, Rafael Grossi, ha affermato che “le azioni dell’esercito ucraino rappresentano una minaccia diretta per la centrale nucleare di Kursk, nonché per l’industria nucleare mondiale”. Ne ha dato notizia Ria Novosti. Attualmente, riferisce l’agenzia, l’impianto funziona normalmente.

Ucraina, Onu: almeno 219 civili uccisi a luglio, mese più letale da ottobre 2022

La Missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina (Hrmmu) ha riferito che almeno 219 civili sono stati uccisi e 1.018 sono rimasti feriti in Ucraina a luglio, rendendolo il mese più mortale per i civili da ottobre 2022 nell’ambito del conflitto tra i due Paesi.

L’Hrmmu ha ricordato su X che “un attacco coordinato su larga scala lanciato dalle forze armate russe in tutta l’Ucraina l’8 luglio ha ucciso almeno 43 civili, tra cui 5 bambini, e ne ha feriti 147, tra cui 7 bambini, in un solo giorno”. La Missione Onu ha poi denunciato che “con le operazioni militari offensive più intense delle forze armate russe che si spostano dalla regione settentrionale di Kharkiv alla regione di Donetsk, le vittime civili nella regione di Donetsk sono aumentate a 269 civili uccisi e feriti a luglio”.

Mosca introduce regime antiterrorismo in tre regioni confinanti con Kiev

Il Comitato nazionale antiterrorismo ha riferito che in tre regioni della Russia, Bryansk, Kursk e Belgorod, che si trovano al confine con l’Ucraina è stato introdotto un regime di operazioni antiterrorismo. Ne ha dato notizia l’agenzia russa Ria Novosti. Secondo il Comitato le misure sono state adottate “per garantire la sicurezza, mantenere l’ordine pubblico e rafforzare la protezione delle strutture”. “Kiev ha compiuto un tentativo senza precedenti di destabilizzare la situazione in diverse regioni della Russia”, si apprende.

Rosatom: “Da truppe Kiev minaccia diretta a centrale nucleare Kursk”

Il ceo di Rosatom, la società nucleare statale russa, Alexey Likhachev, in una conversazione avuta con il direttore generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, Rafael Grossi, ha affermato che “le azioni dell’esercito ucraino rappresentano una minaccia diretta per la centrale nucleare di Kursk, nonché per l’industria nucleare mondiale”. Ne ha dato notizia Ria Novosti. Attualmente, riferisce l’agenzia, l’impianto funziona normalmente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata