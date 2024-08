Screenshot da X

Nove persone sono rimaste ferite

Prosegue la controffensiva ucraina sul territorio russo dopo che, negli ultimi giorni, le truppe di Kiev sono avanzate per circa 10 chilometri nella regione di Kursk. Questa mattina un attacco ucraino ha provocato un grosso incendio in un aeroporto militare nella regione di Lipeck: nove persone sono rimaste ferite. Ecco tutte le notizie di oggi sul conflitto russo-ucraino. IN AGGIORNAMENTO

09:41 Kiev rivendica attacco ad aeroporto militare Lipeck

Le forze armate ucraine hanno confermato l’attacco sull’aeroporto militare russo di Lipeck rivendicandone il “successo”. Durante l’attacco “sono stati colpiti magazzini con bombe aeree guidate e una serie di altri oggetti nell’area dell’aerodromo. È scoppiato un forte incendio e sono state osservate molteplici detonazioni”, hanno affermato in una nota riportata dai media di Kiev. “Le conseguenze dei danni sono in fase di chiarimento“, hanno aggiunto. In particolare, hanno spiegato i militari ucraini, sono stati presi di mira “tre radar nemici“.

08:10 Governatore Lipeck: “Nove feriti dopo attacco ucraino”

Sono nove i feriti nella regione russa di Lipeck dopo l’attacco effettuato dalle forze armate ucraine tramite droni. Lo ha detto il governatore locale Igor Artamonov sul suo canale Telegram. “Abbiamo visitato i feriti negli ospedali – ha affermato – attualmente le persone in cura sono nove“.

06:02 Russia, incendio nell’aeroporto militare di Lipeck

Un incendio è divampato nell’aeroporto militare nella regione di Lipeck, in Russia. Lo afferma l’agenzia Tass citando il Ministero delle Emergenze nella regione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata