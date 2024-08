I manifestanti sono scesi in piazza con le foto di Yahya Sinwar, nominato nuovo leader politico di Hamas

Proseguono le manifestazioni a Sanaa, in Yemen, a sostegno della popolazione palestinese di Gaza. Migliaia le persone scese in piazza con i manifesti e le foto di Yahya Sinwar, nominato nuovo leader politico di Hamas dopo che il suo predecessore, Ismail Haniyeh, è stato ucciso in un presunto attacco israeliano a Teheran, in Iran.

