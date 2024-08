Gli swifties erano arrivati da tutto il mondo per poter assistere alle tre date sold-out

I fan di Taylor Swift si sono ritrovati per le strade di Vienna dopo che tre dei suoi concerti programmati per questi giorni in città e già sold-out, sono stati annullati dagli organizzatori dopo aver sventato presunti attentati di matrice jihadista. Centinaia di persone si sono riunite nella Corneliusgasse, una strada a soli 5 chilometri dallo stadio e hanno cantato le hit più famose della popstar, scattato selfie e scambiato braccialetti.

