Due persone, uno dei quali affiliato all'Isis, sono state arrestate per aver pianificato un attacco durante gli show

Gli organizzatori di tre concerti di Taylor Swift in programma a Vienna in Austria questa settimana hanno cancellato gli show dopo che due persone sono state arrestate per aver pianificato un attacco terroristico durante gli eventi. Swift avrebbe dovuto esibirsi allo stadio Ernst Happel della capitale austriaca giovedì, venerdì e sabato come parte del suo Eras Tour. L’organizzatore dell’evento, Barracuda Music, ha dichiarato in un post sul proprio canale Instagram di non avere “altra scelta che annullare i tre spettacoli programmati per la sicurezza di tutti”. Mercoledì mattina, le autorità austriache hanno dichiarato di aver arrestato due sospetti estremisti. Il principale sospettato è un 19enne che avrebbe giurato fedeltà all’Isis. È stato arrestato a Ternitz, a sud della Capitale. Franz Ruf, direttore della sicurezza pubblica presso il ministero degli Interni austriaco, ha affermato che le autorità erano a conoscenza di “azioni preparatorie” per un possibile attacco “e anche che il 19enne autore si è concentrato sui concerti di Taylor Swift a Vienna”, come riferito dall’Austria Press Agency.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata