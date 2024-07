Il candidato repubblicano alle presidenziali: "Da lei una distruzione mortale dei confini dell'America"

“La distruzione mortale dei confini dell’America da parte di Kamala Harris è completamente e totalmente squalificante per lei per diventare presidente. Non si può avere una persona del genere come presidente. Non può esserlo nessuna persona che rilascia deliberatamente questo tipo di criminali selvaggi per predare i nostri giovani e la nostra gente, e non solo voi, anche gli anziani sono un bersaglio tremendo. Non ne ha la minima idea. Non ne ha la minima idea. È malvagia”. Così Donald Trump, candidato repubblicano alle presidenziali Usa, parlando a un comizio a St. Cloud, in Minnesota. Trump, che vinse Michigan e Wisconsin nel 2016 per poi perderli quattro anni dopo, sta puntando sempre più sul Minnesota come Stato da conquistare.

