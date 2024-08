Il governatore della regione russa: "Abbattuti sei droni e cinque missili"

Le truppe ucraine hanno sfondato almeno 2 linee di difesa al confine russo e un punto fortificato, avanzando di circa 10 chilometri nella regione russa di Kursk. Lo afferma un report degli analisti dell’American Institute for the Study of War (Isw). “Questa svolta è stata una pietra miliare significativa nel conflitto“, ha detto l’Isw, “e sottolinea la capacità dell’esercito ucraino di ottenere successi anche in territorio nemico“. Lo riporta Unian.

Governatore Kursk: “Abbattuti 6 droni e 5 missili”

Tra stanotte e stamattina, le forze aeree russe hanno abbattuto sei droni e cinque missili lanciati contro la regione di Kursk, in Russia. Lo ha riferito il governatore ad interim, Alexey Smirnov, sul suo canale Telegram, come riporta l’agenzia di stampa russa Tass.

Medvedev: “Dopo Kursk punteremo a Kiev e oltre”

“È necessario trarre una seria lezione da ciò che è accaduto e adempiere a ciò che il Capo di Stato Maggiore Gerasimov ha promesso al Comandante Supremo in Capo: sconfiggere e distruggere senza pietà il nemico”. Così il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev, in una dichiarazione resa sul proprio canale Telegram dopo l’incursione delle forze ucraine nella regione di Kursk.

Ora, l’operazione militare speciale deve “acquisire un carattere apertamente extraterritoriale”, ha avvertito Medvedev: “Non si tratta più solo di un’operazione per riprendere i nostri territori ufficiali e punire i nazisti. È possibile e necessario – ha scritto – andare nei territori dell’Ucraina ancora esistenti: A Odessa, a Kharkov, a Dnepropetrovsk, a Nikolaev. A Kiev e oltre. Ci fermeremo – ha concluso poi – solo quando lo riterremo accettabile e vantaggioso per noi”.

Kiev: “Azioni militari a Kursk conseguenza aggressione Russia”

Ma secondo Kiev le azioni militari a Kursk costituiscono esercizio di autodifesa dopo l’invasione del territorio ucraino da parte della Russia. “La causa principale di qualsiasi escalation, bombardamento, azione militare, evacuazione forzata e distruzione di forme di vita normali, anche all’interno dei territori della Russia come le regioni di Kursk e Belgorod, è esclusivamente l’inequivocabile aggressione della Russia!” ha scritto in un post su X il consigliere presidenziale ucraino Mikhailo Podolyak. “Questo include i tentativi di impossessarsi di territori stranieri e il disprezzo per le norme di diritto internazionale che sostengono chiaramente la sovranità e l’integrità territoriale”, aggiunge, “ma la guerra è guerra, con le sue regole, in cui l’aggressore raccoglie inevitabilmente i risultati corrispondenti…”.

