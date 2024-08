"Vivere l’aria dei Giochi è stato importante in un periodo così buio", ha aggiunto la sorella dell'oro olimpico

Asia D’Amato, la sorella gemella della campionessa olimpionica Alice, racconta la sua esperienza sugli spalti dei Giochi di Parigi 2024 ai microfoni di LaPresse. “Sono stata lontana dalla squadra e da mia sorella a causa di un infortunio, non me lo aspettavo ma so già come affrontarlo perché non è la prima volta. Nel male mi è andata bene perché essere presente a Parigi, essere vicino a mia sorella, vivere l’aria olimpica è stato importante in un periodo così buio. Sono stata felice per loro sia per l’argento a squadra dopo il quarto posto di Tokyo per il quale abbiamo lavorato tantissimo, che per l’oro di Alice: lì sono proprio scoppiata a piangere di gioia. Ora vacanze poi ricominceremo, io giorno per giorno riprendendomi dall’infortunio fino ad arrivare a Los Angeles 2028” ha detto.

