L'economista sarà a capo del governo provvisorio dopo le dimissioni di Sheikh Hasina

Il premio Nobel Muhammad Yunus ha lasciato Parigi per rientrare in patria, in Bangladesh, dove sarà a capo del governo provvisorio del suo Paese, dopo la rivolta che portato alle dimissioni della prima ministra Sheikh Hasina e provocato centinaia di morti. Il presidente del Bangladesh Mohammed Shahabuddin ha sciolto il Parlamento martedì 6 agosto, aprendo la strada a un’amministrazione ad interim che dovrebbe fissare nuove elezioni, ma non è chiaro quando si svolgeranno. “Non vedo l’ora di tornare a casa e vedere cosa sta succedendo”, ha detto il banchiere ed economista arrivando all’aeroporto Charles De Gaulle di Parigi. Yunus ha ricevuto il Premio Nobel per la pace nel 2006 per il suo lavoro di sviluppo dei mercati del microcredito.

