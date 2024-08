Si tratta del governatore del Minnesota, classe 1964

Kamala Harris ha scelto la persona che la affiancherà nella corsa alla Casa Bianca come vicepresidente qualora venisse eletta. Si tratta del governatore del Minnesota, classe 1964, Tim Walz.

Harris, secondo quanto riportato da due fonti vicine al dossier, avrebbe comunicato la notizia alle persone a lei vicine prima di renderla ufficiale. Walz, classe 1964, è un ex insegnante di scuola superiore e democratico del Midwest. Il governatore del Minnesota dovrebbe apparire con Harris nei prossimi giorni in vari comizi in tutti gli ‘Swing State’ Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Nort Carolina, Georgia, Arizona e Nevada.

Kamala Harris ha ufficializzato su X la scelta di Tim Walz come suo vice nel ticket presidenziale. “Come governatore, allenatore, insegnante e veterano, ha dato il massimo per famiglie lavoratrici come la sua”, afferma la vice presidente in un post. “È fantastico averlo nella squadra. Ora mettiamoci al lavoro”, continua Harris.

I am proud to announce that I’ve asked @Tim_Walz to be my running mate.

As a governor, a coach, a teacher, and a veteran, he’s delivered for working families like his.

It’s great to have him on the team.

Now let’s get to work. Join us:https://t.co/W4AE2WlMTj

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 6, 2024