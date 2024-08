Risuonano le sirene nel Paese per avvertire i civili del raid

Un drone ha colpito un’autostrada nel nord di Israele mentre le sirene suonavano per avvertire i civili dell’attacco. I video mostrano la polizia radunarsi vicino al cratere causato dall’esplosione nella quale sono rimaste ferite due persone. Il raid è stato rivendicato dal gruppo libanese Hezbollah, in risposta all’uccisione di uno dei suoi combattenti in un attacco aereo israeliano.

