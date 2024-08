Immagine da X

Il Segretario di Stato americano ha convocato la conference call per prevenire la guerra totale

Il Segretario di Stato americano Anthony Blinken ha detto domenica ai suoi omologhi dei paesi del G7 che un attacco da parte di Iran e Hezbollah contro Israele potrebbe iniziare già lunedì. Lo riferisce il sito americano Axios, citando tre fonti informate sulla chiamata. Blinken ha convocato la conference call per coordinarsi con i più stretti alleati degli Stati Uniti e cercare di generare pressioni diplomatiche dell’ultimo minuto su Iran e Hezbollah per ridurre al minimo la loro rappresaglia contro Israele. Ha sottolineato che limitare l’impatto dei loro attacchi è la migliore possibilità per prevenire una guerra totale. L’Iran e il suo alleato libanese Hezbollah hanno giurato di rispondere agli assassinii da parte di Israele del leader politico di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran e del comandante militare di Hezbollah Fuad Shukr a Beirut.

IN AGGIORNAMENTO

10:50 Idf: “Ucciso ministro Economia Hamas in raid su Gaza”

L’esercito israeliano ha affermato di aver ucciso il ministro dell’Economia di Hamas Abdel-Fattah Al-Zari’i in un attacco aereo effettuato ieri notte nel centro di Gaza, a Deir al-Balah. Ne dà notizia il Times of Israel. I media palestinesi hanno riferito che anche la madre del ministro è stata uccisa nell’attacco. Secondo l’Idf, Al-Zari’i ha svolto un “ruolo significativo nel dirigere gli sforzi di Hamas per prendere il controllo degli aiuti umanitari che entrano nella Striscia di Gaza” e nella gestione dei mercati controllati da Hamas. Inoltre, era responsabile della distribuzione di carburante, gas e fondi per “attività terroristiche”, ha sostenuto l’esercito.

10:21 Pasdaran: “Israele si accorgerà di aver commesso errori”

“Quando riceveranno un colpo si accorgeranno di aver commesso degli errori. Commettono errori in continuazione”. Lo ha detto ai giornalisti il capo del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (i pasdaran), Hossein Salami, riferendosi a Israele. “Vedranno il risultato del loro errore. Vedranno quando, come e dove otterranno la loro risposta“, ha minacciato ancora. Salami ha anche parlato del presunto programma di omicidi mirati che sarebbe stato ordito da Israele contro gli scienziati impegnati nel programma nucleare iraniano. “Israele è la culla del terrorismo ed è stato creato da uccisioni e omicidi“, ha affermato, “pensano di poter uccidere gli scienziati nucleari di un altro paese e impedire il percorso di quel paese verso la tecnologia nucleare pacifica. Pensano che uccidendo il leader di un gruppo di resistenza in un altro Paese si concederanno più tempo per vivere. Si stanno solo scavando la fossa”.

09:25 Media: “Da Usa ok a combattimenti dopo prima fase accordo”

Gli Stati Uniti sarebbero disposti a garantire a Israele la possibilità di riprendere i combattimenti nella Striscia di Gaza al termine della prima fase dell’eventuale accordo sugli ostaggi e per un cessate il fuoco. Lo riportano i media israeliani. Questa apertura rappresenterebbe un mezzo per mettere pressione su Hamas affinché rilasci tutti gli ostaggi previsti durante la prima fase. Washington non avrebbe fornito una garanzia scritta, come richiesto da Israele, ma avrebbe accettato, in linea di principio, la possibilità di fornirla se dovesse essere raggiunto un accordo.

08:35 Media: “Due morti in raid Israele in sud Libano”

Due persone sarebbero morte in un presunto raid israeliano con droni su Mays al-Jabal, nel Libano meridionale. Lo riferiscono i media di Beirut, citati da quelli dello Stato ebraico. Al momento, scrive The Times of Israel, non ci sono commenti sul presunto attacco da parte delle forze israeliane di difesa (Idf).

08:32 Turchia esorta connazionali a lasciare il Libano

Il ministero turco degli Esteri ha esortato i connazionali a non recarsi in Libano e quelli già presenti nel Paese a lasciarlo. “A causa dei recenti sviluppi nella nostra regione, esiste la possibilità che la situazione della sicurezza in Libano si deteriori rapidamente – scrive il dicastero in una nota pubblicata sul suo sito web – I nostri cittadini dovrebbero evitare di recarsi in Libano a meno che non sia essenziale; si consiglia ai nostri cittadini in Libano di essere cauti, di non recarsi nelle province di Nabatiyeh, Libano meridionale, Bekaa e Baalbek-Hermel se non necessario, e a coloro che non hanno bisogno di rimanere in Libano si consiglia di lasciare il Paese“.

07:08 Suona allarme in nord Israele: attacco Idf in Cisgiordania

Medioriente sempre più sull’orlo di una guerra regionale. Mentre nel nord di Israele risuonano sirene di allarme – come riportato dall’Idf (l’esercito israeliano, ndr) su Telegram – secondo i media vicini al partito Hezbollah sarebbe in corso da diverse ore un attacco delle forze di Tel Aviv nella città di Nablus, in Cisgiordania. Nell’operazione sarebbero stati catturati diversi combattenti palestinesi.

06:28 Media: “Israele pensa ad attacco preventivo contro Iran”

Israele potrebbe considerare la possibilità di lanciare un attacco preventivo per scoraggiare l’Iran se dovesse scoprire prove inconfutabili che Teheran si sta preparando a sferrare a sua volta un’offensiva. Lo riporta il Times of Israel, secondo cui il premier Benjamin Netanyahu ha convocato ieri sera i responsabili della sicurezza israeliana per una riunione a cui hanno partecipato il ministro della Difesa Yoav Gallant, il capo di Stato Maggiore dell’esercito Herzi Halevi, il capo del Mossad David Barnea e il capo dello Shin Bet Ronen Bar. Durante l’incontro con Netanyahu, è stata discussa l’opzione di colpire l’Iran come misura di deterrenza – ha riferito Ynet – anche se i funzionari della sicurezza hanno sottolineato che una tale mossa sarebbe autorizzata solo se Israele ricevesse informazioni certe che confermino che Teheran sta per lanciare un attacco.

06:22 Idf: “Feriti ufficiale e soldato in attacco dal Libano”

Un ufficiale e un soldato dell’esercito di Israele (Idf) sono rimasti feriti in modo non grave nella notte ad Ayelet HaShahar, nel nord del Paese, in seguito ad un attacco aereo del Libano. Lo riporta lo stesso Idf sul suo canale Telegram, senza specificare però il tipo di arma utilizzata nell’attacco. “Nell’alta Galilea sono stati identificati numerosi obiettivi aerei sospetti provenienti dal Libano – si legge nel post – Sono stati lanciati diversi intercettori verso gli obiettivi ed è stata identificata una caduta vicino ad Ayelet HaShahar”. L’Idf riferisce poi che i due feriti “sono stati portati in ospedale per ricevere cure mediche”.

06:19 Nuovo attacco Houthi nel golfo di Aden: colpita nave liberiana

Un attacco missilistico dei ribelli Houthi dello Yemen ha colpito una nave portacontainer che viaggiava attraverso il Golfo di Aden, il primo assalto del gruppo da quando sono stati colpiti dagli attacchi aerei israeliani. Le autorità hanno affermato domenica che la nave batteva bandiera liberiana. Gli Houthi hanno rivendicato l’attacco ma non hanno fornito spiegazioni per la pausa di due settimane nei loro attacchi alle spedizioni attraverso il corridoio del Mar Rosso. Ma la ripresa di sabato arriva dopo l’assassinio del leader di Hamas Ismail Haniyeh in Iran, il principale benefattore degli Houthi, tra le rinnovate preoccupazioni per lo scoppio della guerra in un conflitto regionale. I ribelli hanno affermato separatamente di aver abbattuto un altro drone spia statunitense domenica, pubblicando in seguito le immagini del relitto dell’aereo sul fianco della montagna.

06:08 Media: “Due morti per raid Israele in striscia Gaza”

È di due morti tra i civili e diversi feriti il bilancio di un raid israeliano di ieri notte a Deir al-Balah, nella striscia di Gaza. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui si è trattato di un bombardamento che aveva come bersaglio una abitazione

