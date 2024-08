I manifestanti hanno distrutto le finestre e appiccato un piccolo incendio

Continua la violenta ondata di proteste anti-migranti in Regno Unito da parte di militanti di estrema destra scoppiata dopo l’attacco con coltello a Southport in cui sono state uccise tre bambine. Domenica nella città di Rotherham una folla ha cercato di fare irruzione in un hotel che si ritiene ospiti richiedenti asilo: come evidenziato nei video diffusi sui social, i militanti hanno lanciato contro la polizia in tenuta antisommossa una raffica di oggetti tra cui pezzi di legno, sedie ed estintori. I manifestanti hanno distrutto le finestre dell’hotel e anche appiccato un piccolo incendio. Almeno un agente è rimasto ferito ed è stato portato via. Altre manifestazioni si stanno svolgendo in tutto il Regno Unito, ma soprattutto in Inghilterra. Anche i contro-manifestanti, soprattutto attivisti contro il razzismo, sono scesi per le strade, pronti a far sentire la loro presenza. L’aggressore di Southport è stato identificato come Axel Rudakubana, 17 anni, nato in Galles da genitori ruandesi.

