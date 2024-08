Ayman Safadi è il primo alto funzionario della Giordania a recarsi nella repubblica islamica in oltre 20 anni

Il ministro degli Esteri giordano Ayman Safadi ha incontrato a Teheran il ministro degli Esteri iraniano ad interim Ali Bagheri Kani, mentre cresce la tensione nella regione dopo la morte di alcuni militanti di spicco alleati dell’Iran, su tutti il leader di Hamas Ismail Haniyeh. Safadi è il primo alto funzionario giordano a recarsi in visita ufficiale in Iran in oltre 20 anni. La Giordania è uno stretto alleato dell’Occidente e ha contribuito a intercettare decine di missili e droni lanciati dall’Iran verso Israele.

