Si tratta del più grande scambio dai tempi della Guerra Fredda

Un aereo con a bordo tre americani liberati in uno scambio di prigionieri con la Russia dopo anni di prigionia è atterrato in una base aerea statunitense. L’aereo è atterrato poco prima di mezzanotte (ora locale, le 6 italiane) alla Joint Base Andrews, fuori Washington. Il presidente Joe Biden, la vicepresidente Kamala Harris e i parenti degli ex prigionieri li hanno accolti sulla pista.

Gli americani sono atterrati quasi 12 ore dopo aver lasciato la Turchia, dove erano tra i 24 scambiati nel più grande scambio di prigionieri dai tempi della Guerra Fredda. Sono stati mostrati sorridenti a bordo dell’aereo in una foto diffusa dalla Casa Bianca.

Usa-Russia, prigionieri liberati arrivati a Mosca, accolti da Putin

I cittadini russi rilasciati nell’ambito dello scambio di prigionieri con i Paesi occidentali sono arrivati all’aeroporto di Mosca Vnukovo con un volo proveniente da Ankara. Lo riporta Ria Novosti. Ad attenderli il presidente russo Vladimir Putin che si è “congratulato” con loro per il rientro in patria.

Biden chiama alleati: “Grazie per collaborazione in scambio prigionieri”

Nel pomeriggio, il presidente Joe Biden ha parlato individualmente con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il premier norvegese Jonas Gahr Støre, il presidente polacco Andrzej Duda, il premier sloveno Robert Golob e il cancelliere tedesco Olaf Scholz “per ringraziarli della loro collaborazione per l’accordo storico di oggi che ha riportato a casa americani e altri detenuti in Russia”. Lo riferisce la Casa Bianca. Biden ha espresso “il suo apprezzamento per il loro supporto durante le complesse negoziazioni e l’impegno attivo durante tutto il processo per ottenere questa monumentale liberazione”.

Trump critica scambio prigionieri e allude a pagamenti in denaro

L’ex presidente americano, Donald Trump, in post su Truth Social ha denigrato lo scambio di prigionieri effettuato dall’amministrazione Biden con la Russia, definendo i negoziatori americani “una vergogna”. Nel suo post Trump ha chiesto se gli Stati Uniti avessero pagato in contanti per i rilasci, ipotesi che il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan ha specificamente negato. Trump anche chiesto se gli Stati Uniti stessero consegnando “assassini, killer o delinquenti” e si è vantato del suo successo nel mediare il rilascio di americani detenuti da altre nazioni.

Mosca: “Pienamente soddisfatti da scambio prigionieri”

La Russia è completamente soddisfatta dello scambio di prigionieri con l’Occidente, tutte le parti hanno rispettato gli accordi. Lo scrive Interfax citando una fonte attendibile in uno dei dipartimenti russi competenti. La fonte ha sottolineato che “durante i preparativi per l’attuazione di un processo di scambio tecnicamente molto complesso, tutte le numerose parti coinvolte hanno pienamente rispettato gli accordi raggiunti”.

