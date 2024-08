Casa Bianca: "Commenti ripugnanti"

“È indiana o è nera?”. Donald Trump mette in discussione l’identità di Kamala Harris, intervenendo a Chicago alla convention della National Association of Black Journalists (Nabj). “È sempre stata di origine indiana e promuoveva solo l’eredità indiana. Non sapevo che fosse nera fino a diversi anni fa, quando è diventata nera, e ora vuole essere conosciuta come nera. Quindi non so, è indiana o è nera?” ha detto l’ex presidente. “Rispetto entrambe le cose, ma lei ovviamente no, perché è sempre stata indiana, e poi all’improvviso ha cambiato idea ed è diventata una persona nera. Penso che qualcuno dovrebbe indagare anche su questo”, ha aggiunto il tycoon.

Casa Bianca: “Commenti Trump su identità Harris sono ripugnanti”

Dura risposta della Casa Bianca ai commenti di Donald Trump sull’identità di Kamala Harris. “Come persona di colore, come donna di colore, che si trova in questa posizione e che vi sta di fronte su questo podio, dietro questo leggio, quello che ha appena detto, quello che mi avete appena letto, è ripugnante, è offensivo e, sapete, nessuno ha il diritto di dire a qualcuno chi è, come si identifica. È una decisione personale”, ha detto la portavoce Karine Jean-Pierre durante il briefing con la stampa.

