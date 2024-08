Migliaia di persone riempiono le strade della capitale iraniana

(LaPresse) Migliaia di persone hanno affollato le strade di Teheran per celebrare i funerali del leader di Hamas Ismail Haniyeh, ucciso in un raid israeliano nella notte tra il 30 e il 31 luglio. La bara è stata trasportata su un camion per le vie della capitale iraniana fino a piazza Azadi, una delle più importanti della città.

