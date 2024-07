Così la candidata dem in un comizio ad Atlanta, davanti a migliaia di sostenitori

Kamala Harris sfida Donald Trump nel suo comizio ad Atlanta, davanti a migliaia di sostenitori. La candidata alla presidenza degli Stati Uniti ha affermato che la spinta nella corsa alla Casa Bianca si sta spostando e che il rivale se ne sta accorgendo, come dimostra la mancanza di un confronto tra i due. “Beh, Donald, spero che ci ripensi e che mi incontri sul palco del dibattito, perché, come dice il detto, se hai qualcosa da dire: dimmelo in faccia”, ha detto Harris, prima di essere sommersa da migliaia di sostenitori acclamanti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata