Non sono note le motivazioni e il luogo di detenzione

Gli agenti di sicurezza del governo di Nicolas Maduro hanno arrestato questa mattina a Caracas, in Venezuela, Freddy Superlano, leader del partito di opposizione Voluntad Popular. Lo riporta il quotidiano El Nacional. “Un gruppo di funzionari incappucciati ha appena preso il deputato Freddy Superlano pochi minuti fa a Sebucan”, ha riferito sul social X l’ex prigioniero politico Roberto Marrero. Il partito Voluntad Popular ha allertato la comunità internazionale su questa nuova ondata di arresti contro i leader politici nel Paese. “Allertiamo la comunità internazionale sull’escalation repressiva della dittatura di Nicolas Maduro contro gli attivisti della causa democratica, che chiedono pacificamente la pubblicazione dei risultati elettorali che mostrano, in modo schiacciante, come vincitore il nostro presidente eletto Edmundo Gonzalez”, ha scritto in una nota pubblicata sul social X. Finora, non sono noti il motivo dell’arresto di Superlano e il luogo dove è attualmente detenuto.

