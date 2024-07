L'annuncio segna un importante cambiamento nella sua posizione verso uno dei tre rami del governo americano

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha appoggiato modifiche radicali alla Corte Suprema, chiedendo limiti di mandato di 18 anni per i giudici e un codice etico vincolante e applicabile per l’Alta Corte. Lo riporta il Washington Post. Il capo della Casa Bianca sta inoltre spingendo per un emendamento costituzionale che proibisca l’immunità generale per i presidenti. Una mossa che sembra un rimprovero alla Corte Suprema dopo il suo verdetto in cui ha stabilito che l’ex presidente Donald Trump è immune da azioni penali per atti ufficiali.

Per Biden, che ha a lungo resistito alle richieste di riforma della Corte Suprema, l’annuncio di oggi segna un importante cambiamento nella sua posizione verso uno dei tre rami del governo americano.

