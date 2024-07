I manifestanti si sono riuniti per protestare contro l'impatto ambientale delle Olimpiadi

Agenti della polizia francese hanno fermato e perquisito diversi manifestanti di Extinction Rebellion a Parigi oggi, un giorno dopo la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici. Diversi manifestanti si sono riuniti nella capitale francese per protestare contro l’impatto ambientale delle Olimpiadi. Gli agenti di polizia sono arrivati sul posto per impedire ai manifestanti di intraprendere qualsiasi azione. Per la sicurezza delle Olimpiadi sono stati dispiegati fino a 45.000 poliziotti e gendarmi, oltre a 10.000 soldati.

