Migliaia di giovani e funzionari hanno sfilato dalla periferia al centro di Pyongyang

Gruppi di giovani nordcoreani hanno sfilato a Pyongyang per celebrare il 71° anniversario della guerra di Corea, come hanno mostrato oggi i media statali. Migliaia di giovani e funzionari hanno sfilato portando striscioni e immagini da un cimitero militare nella periferia della città fino al centro. Dopo la sfilata, le autorità hanno organizzato un evento di danza di massa dei gruppi giovanili in piazza Kim Il Sung. Al termine dell’esibizione di danza, sono scoppiati fuochi d’artificio sul fiume Taedong, che attraversa il centro di Pyongyang.

