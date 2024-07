L'ex presidente degli Stati Uniti avrebbe già sostenuto in privato la sua candidatura

L’endorsement dell’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama per Kamala Harris potrebbe arrivare presto. È quanto affermano a Nbc News fonti informate, secondo cui Obama, in privato, ha pienamente sostenuto la candidatura di Harris e che intende sostenerla presto anche pubblicamente. “Lui è in contatto regolarmente con lei e pensa che abbia avuto un ottimo inizio”, ha detto una fonte. Anche sua moglie Michelle Obama sostiene la candidatura di Harris, hanno affermato due fonti a conoscenza della questione. Nel frattempo Obama ha ringraziato Joe Biden per il suo lavoro alla Casa Bianca. “La sacra causa di questo Paese è più grande di ognuno di noi’. Joe Biden è rimasto fedele a queste parole più volte nel corso di una vita al servizio del popolo americano. Grazie”, ha scritto l’ex presidente statunitense sui social dopo il discorso di Biden sulle motivazioni per cui ha deciso di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca.

