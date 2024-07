L'ordigno è stato fatto detonare vicino a un edificio residenziale

Una Toyota Land Cruiser è esplosa vicino a un edificio residenziale nel nord di Mosca. Il fatto è accaduto appena gli occupanti, un uomo e una donna vi sono saliti a bordo. Entrambi sono rimasti feriti e sono ricoverati in ospedale. Lo riporta la Tass. Il ministero dell’Interno russo ha affermato che la causa dell’esplosione è stata la detonazione di un ordigno esplosivo installato al suo interno. Altre cinque auto sarebbero rimaste danneggiate a causa dell’esplosione. Sul posto sono al lavoro tecnici specializzati in esplosivi e personale dei servizi di emergenza.

Ufficiale militare Torgahsov: “Non sono io vittima autobomba”

L’ufficiale militare russo Andrei Torgashov ha smentito a Ria Novosti di essere lui la persona coinvolta nello scoppio dell’autobomba. La notizia era stata riportata da Meduza citando il canale Telegram di notizie ‘Astra’. “È un falso completo. Questa esplosione non ha nulla a che fare con me“, ha detto spiegando che la macchina non era la sua e che lui e la moglie non vivono nel luogo dove si è verificata l’esplosione. Torgashov ha detto che si trova a casa con la moglie. “Va tutto bene – ha continuato – ho prestato servizio per molto tempo ma ora non servo più”. Torgashov ha concluso dicendo di non avere alcuna informazione sull’esplosione.

