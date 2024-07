Campagna alle battute finali in vista del voto di domenica

Nicolás Maduro prosegue la sua campagna elettorale in vista delle elezioni presidenziali di domenica 28 luglio in Venezuela. Il presidente uscente, erede di Chávez e leader del Partido Socialista Unido de Venezuela, è in carica dal 2013 e risulta in svantaggio nei sondaggi, ma balla sul palco incitando la folla sotto la pioggia battente. I candidati sono dieci ma, tra questi, solo Edmundo González Urrutia della coalizione Plataforma Unitaria Democrática è visto favorito nei sondaggi. Il Venezuela sta vivendo anni di crisi, milioni di venezuelani sono in condizioni di estrema povertà e molti hanno abbandonato il Paese.

