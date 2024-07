Entrambi hanno reso omaggio a Joe Biden

Il leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, e il leader della minoranza della Camera, Hakeem Jeffries, hanno annunciato il loro endorsement alla candidatura di Kamala Harris alla presidenza degli Stati Uniti. Entrambi hanno reso omaggio a Joe Biden, definendo “altruistica” la decisione del presidente di abbandonare la corsa elettorale. Schumer e Jeffries hanno annunciato che “presto” incontreranno Harris.

“Oggi è un grande, grande giorno per il Partito Democratico e per il Paese”, ha detto Schumer aprendo la conferenza stampa. “Siamo pieni di eccitazione, entusiasmo, unità”, ha aggiunto. Harris “ha dato al partito l’opportunità di unirsi dietro un nuovo candidato e ragazzi, siamo entusiasti”, ha detto ancora il leader del Senato. “Ora che il processo si è concluso, siamo qui oggi per offrire il nostro sostegno al vicepresidente Kamala Harris”, ha annunciato Schumer.

