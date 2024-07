Il presidente ucraino: "Grato per sostegno del cardinale al nostro Paese"

Il cardinale Pietro Parolin ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nell’ambito del suo viaggio in Ucraina. “Ho avuto un incontro significativo con il segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin”, ha scritto Zelensky in un post su X, al quale ha allegato un video dell’incontro. “Abbiamo discusso delle conseguenze dell’aggressione russa all’Ucraina, del terrorismo aereo in corso, della difficile situazione umanitaria e dei risultati del nostro incontro con Papa Francesco a giugno in Italia”, ha aggiunto Zelensky, sottolineando che “ci siamo concentrati in particolare sulle decisioni del primo Vertice per la pace e sul ruolo del Vaticano per stabilire una pace giusta e duratura per l’Ucraina”. “Sono grato per il sostegno del cardinale al nostro Paese e al nostro popolo”, ha concluso il presidente ucraino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata