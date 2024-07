Il presidente ucraino su X: "Saremo sempre grati agli Stati Uniti". Attacchi russi a Mykolaiv, Kharkiv e Nikopol

“Con il presidente Trump abbiamo concordato che discuteremo in un incontro di persona di quali passi possano rendere una pace equa e davvero duratura”. Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, riferendo della telefonata avuta con l’ex presidente Usa e candidato repubblicano per la Casa Bianca Donald Trump. “Ho parlato con Donald Trump per congratularmi con lui per la nomination repubblicana e condannare lo scioccante tentativo di assassinio in Pennsylvania. Gli ho augurato forza e assoluta sicurezza per il futuro. Ho sottolineato il fondamentale sostegno bipartisan e bicamerale degli Stati Uniti per proteggere la libertà e l’indipendenza della nostra nazione. L’Ucraina sarà sempre grata agli Stati Uniti per il loro aiuto nel rafforzare la nostra capacità di resistere al terrore russo. Gli attacchi russi alle nostre città e ai nostri villaggi continuano ogni giorno”, ha scritto Zelensky.

I spoke with @realDonaldTrump to congratulate him on the Republican nomination and condemn the shocking assassination attempt in Pennsylvania. I wished him strength and absolute safety in the future.

I noted the vital bipartisan and bicameral American support for protecting our…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2024