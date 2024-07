Il leader di Kiev annuncia l'arrivo di nuovi aiuti militari per la difesa aerea

(LaPresse) Il presidente ucraino Zelensky annuncia in un videomessaggio l’arrivo di altri missili Patriot dalla Germania per la difesa aerea in Ucraina. “Certo, c’è ancora molto lavoro da fare e questo sistema è ben lungi dall’essere una protezione garantita, ma comunque significa più forza per l’Ucraina”, ha detto.

