Le autorità stanno indagando sul movente dell'attacco

Un uomo ha aperto il fuoco in una casa di riposo per anziani a Daruvar, in Croazia, e ha ucciso 5 persone. Lo riportano i media locali. Secondo il portale d’informazione Index, 5 persone sono morte immediatamente, mentre altre stanno ancora ricevendo assistenza medica. Il sospetto è fuggito dal luogo della sparatoria, ma la polizia lo ha presto catturato in un bar vicino alla struttura. Le autorità stanno indagando sul movente dell’attacco.

