I due candidati repubblicani alla presidenza e alla vicepresidenza degli Stati Uniti condividono lo stage

Donald Trump e JD Vance assieme sul palco di Grand Rapids, in Michigan. Il tycoon ha ripreso la sua campagna elettorale, tornando a un comizio pubblico per la prima volta dall’attentato del 13 luglio scorso a Butler, Pennsylvania. Il candidato repubblicano era stato ferito all’orecchio con un colpo di fucile per mano del 20enne Thomas Matthew Crooks, poi ucciso dalle forze dell’ordine.

