L'uomo figura nei registri elettorali del Partito Repubblicano, ma fece donazione a gruppo Dem

Thomas Matthew Crooks, 20 anni, di Bethel Park in Pennsylvania. È questa l’identità dell’attentatore di Donald Trump resa nota dall’Fbi poche ore dopo che il giovane aveva aperto il fuoco al comizio dell’ex presidente Usa e candidato repubblicano alla Casa Bianca a Butler, in Pennsylvania, ferendolo a un orecchio. Il giovane è stato ucciso dal Secret Service. Non aveva documenti di identità con sé, dunque per la sua identificazione è stato effettuato il test del Dna.

L’arma con cui Crooks ha sparato è un AR-15, recuperato sul posto, un fucile semi-automatico che è la versione civile del fucile militare M-16. Il giovane ha sparato “da una posizione elevata fuori dal luogo del comizio“, ha riferito il Secret Service. Si trovava sul tetto di un edificio a meno di 150 metri da dove Trump parlava.

Secondo quanto riferito ad Associated Press da due funzionari, contro di lui sono intervenuti i membri del cosiddetto ‘counterassault team’ del Secret Service, cioè una squadra tattica pesantemente armata che viaggia ovunque con il presidente e con i candidati dei principali partiti e ha lo scopo di affrontare qualsiasi minaccia attiva mentre gli altri agenti si concentrano sulla salvaguardia e sull’evacuazione della persona che viene protetta.

Bethel Park, dove risultava residente Crooks, si trova a meno di 60 chilometri di distanza dal luogo in cui si teneva il comizio di Trump. Mentre le indagini sono nel vivo e non è stato ancora indicato un movente, sono pochi altri gli elementi noti sull’attentatore al momento. Si era diplomato alla Bethel Park High School nel 2022, secondo quanto riportato dai media locali e quanto emerge da un video della cerimonia di consegna dei diplomi della scuola citato da Cnn.

Dai registri elettorali è emerso che era registrato come elettore repubblicano in Pennsylvania, ma dai report federali sul finanziamento delle campagne elettorali risulta che il 20 gennaio 2021, il giorno dell’insediamento dell’attuale presidente Joe Biden alla Casa Bianca, aveva dato 15 dollari a un comitato d’azione politica progressista allineato ai Dem, il Progressive Turnout Project.

